Ігнат припустив, коли F-16 можуть з'явитися в Україні

F-16 можуть прибути до України наприкінці весни – на початку літа. Проте всі обіцяні літаки одразу не надійдуть.

Таку думку в ефір телемарафону озвучив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, питання полягає в тому, наскільки буде готова інфраструктура і всі фахівці, які зможуть обслуговувати літаки.

"Ведеться робота в консультації з нашими партнерами, бачили різні заяви – йдеться про кінець весни – початок літа. І не одразу всі обіцяні літаки будуть надходити. Будуть надходити в міру того, наскільки будуть готові люди їх застосовувати в бойових умовах".

Ігнат акцентував, що процес навчання, який розпочався минулого року, вже доходить до свого логічного завершення.

"Як казав командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук – перемога на землі кується в небі. Нам потрібно завоювати перевагу в повітрі, щоб потіснити окупантів як з повітря, так і з землі", – підсумував речник Повітряних сил.

Раніше Зеленський показав навчання українських пілотів на F-16 у Данії.

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