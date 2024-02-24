У збитому російському літаку А-50 загинув увесь екіпаж

У збитому 23 лютого російському літаку дальнього радіолокаційного виявлення А-50У був екіпаж із 10 росіян — усі вони загинули.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

За даними джерела, усі 10 росіян, що перебували у літаку, загинули. Серед них – п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.

Наразі відомо, що у воєнно-транспортній авіації є сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення. Жертв від падіння літака на землі немає.

Нагадаємо, командувач Військово-повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив про збиття унікального російського літака радіолокаційного виявлення А-50У над Азовським морем.

У ГУР також підтвердили інформацію про збиття літака А-50У. За даними української розвідки, збито нову модернізовану версію літака, його вартість становила 350 млн доларів.

"Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ", - зазначили у відомстві.

ЗМІ пишуть, що ЗСУ використали ЗРК С-200, щоб вразити літак.За задумом радянських інженерів, саме комплекси С-200 мали збивати американські стратегічні бомбардувальники – носії ядерної зброї, водночас інші цілі – менш помітні та низьколітаючі – збивати було вже важче.

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