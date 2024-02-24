Зірки пригадали початок повномасштабної війни: "День, що приніс багато горя"

Вже другий рік в Україні триває кривава та жахлива війна, яку розв'язала країна-агресорка Росія.

Від 24 лютого 2022 року українці вимушені щодня жити під ворожими обстрілами, під звуки повітряної тривоги та в нерозумінні, що буде далі. Вже другий рік поспіль російські окупанти вороже знищують домівки та вбивають невинних людей.

Українські знаменитості у річницю повномасштабної війни в Україні пригадали, як для них почався той день – 24 лютого 2022 року, - що назавжди змінив життя кожного.

MONATIK

"Два роки відтоді, як я взнав, що орки і нелюди насправді існують. Два роки відколи рік почав тягнутися, як десять. Відтоді, як почали з'являтися невиліковні душевні рани і діти втратили дитинство…Два роки, як повномасштабна війна прийшла до наших домівок і вкрала життя. Поселилась на вустах, душі, думках, тілі, погляді, сльозах…10 років війни…Немає страшнішого вірусу, аніж війна. Адже він виїдає мізки у тих, хто колись мав шанс стати людиною, а став — Zомбі і тепер потребує крові людей. Дякую, ЗСУ. Усім захисникам і захисницям. Усім, хто допомагає боротися із цим віРусом. Слава Україні!" – написав співак.

MONATIK / Фото: instagram.com/monatik_official

Маша Єфросиніна

"Душать спогади про вечір 23.02.2022: обіцяна на 16 лютого війна не почалася, паніка нарешті відступила, ми закінчили знімати новий сезон "Ліги Сміху". Пішли після концерту з друзями до нас. За столом почалася типова для останніх двох тижнів дискусія в стилі: "Ви що, головою вдарилися? Які танки в Києві, заспокойтесь, припиніть вже паніку"…І раптом мене чомусь прошибає думка, що завтра, як висплюсь, мабуть, все-таки зберу всі наші документи до купи. За тим самим столом відтоді велика компанія більше не збиралась. І мені дуже погано. До нудоти. До гіркоти. Від усвідомлення того, що від жінки від того вечора в мені сьогодні майже нічого не залишилося…", - висловилася ведуча.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Катерина Осадча

"Пам'ятаю, як робили вигляд для дітей, що все не так страшно, як всередині стояв ком жаху, над дахом проносилися ракети і ми по-дитячому вірили, що зараз болотні мешканці підуть на протести. Ми ще не знали, як "працює" війна. Відтоді минуло два роки, над дахом все так само літають ракети, росія існує, болотні мешканці сотнями тисяч удобрюють українську землю. Я дотепер не можу осягнути масштабу жаху, як на очах всього світу вбивають сотнями мирних мешканців і дітей, як викрадають дітей, як тримають в підвалах заручників…Тут хотіла написати, що перемога скоро, але ми не знаємо коли…Дякуємо героям за те, що ми є! Низький уклін кожному і вічна пам'ять загиблим", - зазначила ведуча.

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Наталія Островська

"День, який приніс багато горя, у когось забрав здоров'я, а у когось - життя. День, який змінив багатьох людей. 24 лютого 2022, коли лунали перші вибухи у Борисполі і мені написали про це, я не повірила. Але версія про те, що хтось запустив феєрверки о четвертій ранку, була сумнівною. Тепер вибухи для нас стали буденністю. Після 24 лютого 2022 року нашої держави мало б не бути, але вона є і буде. Це головне. Слава захисникам!" - написала ведуча.

Наталія Островська / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Анна Кошмал

"Я дуже добре пам'ятаю перші вибухи того ранку...Пам'ятаю, як того вечора перед сном я пообіцяла своєму синові, що захищатиму його будь-якою ціною, що йому нема чого боятися поруч з батьками... Пам'ятаю поїздку через міст в Ірпіні, який згодом був підірваний ціною людських життів...Пам'ятаю перші танки і теж добре пам'ятаю першу почуту сирену…10 років відчайдушного опору російській агресії. Два роки повномасштабної війни. За нами прийшли вбивці, які живуть по сусідству і роблять вигляд, що когось "рятують", - поділилася акторка.

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Олеся Бацман

"Ніч перед великою війною. Рівно два роки тому. Прийшли від друзів дуже пізно. Було тривожно, але тривожної валізки я не зібрала. Зробила усміхнене селфі. Поставили будильник на четверту ранку. Прокинулись, все тихо. Діма заснув, а о 4.50 нас розбудили вибухи. Ніколи не забуду тієї ночі і того ранку", - пригадала журналістка.

Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Лілія Ребрик

"Два роки страшного лютого. Кровожерливого. Темного. Холодного. Жорстокого. Стільки не вилитого болю в кожному з нас. Стільки втраченого. Стільки зламаного. Стільки сліз… Не хочеться нічого говорити. Згадаємо сьогодні всіх, хто віддав життя: дорослих і навіки маленьких янголят. За всі ці майже 10 років…" – написала ведуча.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Соломія Вітвіцька

"Хоч війна уже тривала вісім років, той ранок 24 лютого для всіх нас був шоком…З неба летіли ракети, з усіх боків сунули вороги! Ми не здалися! Не зламалися! Кожен робив усе, що тільки можна, заради перемоги! Згадувати перші дні, тижні повномасштабного вторгнення росії моторошно…Але ми стали сильнішими! Мрію, щоб ми завжди були такими об'єднаними та згуртованими і тоді у нас все вийде!" – поділилася ведуча.

Соломія Вітвіцька

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