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Повітряні сили повідомили про пуски ракет: подробиці

Повітряні сили повідомили про пуски ракет: подробиці

Ракета. / Фото: Associated Press

У низці областей - повітряна тривога.

У суботу, 24 лютого, у низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про ракети.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. 

Військові попередили, що російські окупанти запустили ракети по Україні: "Ракета на Дніпро", "Ракета зі сходу на Ізюм", "Ракета на Харків".

Слід зауважити, що кількома годинами раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження! У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте до укриття", - наголошували ПС. 

Мапа тривог станом на 13:41 суботи, 24 лютого. / ©
Мапа тривог станом на 13:41 суботи, 24 лютого.

О 13:51 Повітряні сили попередили ще й про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. "Почервоніли" ще й Полтавська та Черкаська області. Військові поінформували про ракету в напрямку Павлограда, а згодом - на Сумщину зі сходу.

Як повідомлялося, у Миколаєві під час тривоги було чути вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич наголосив, що гучно було за містом.

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