РФ вдарила дронами, "Іскандерами" і авіаційними ракетами: деталі нічної атаки

Вночі проти суботи, 24 лютого, російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками типу Shahed, а також ракетами "Іскандер-М" та Х-59. ППО збила 12 БпЛА і дві Х-59.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що загарбники атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Ростовської області, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 з тимчасово окупованої території Херсонської області. 12 дронів росіяни запустили з Приморсько-Ахтарська та Чауди.

"В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 Shahed у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей", - наголосили в ПС.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 лютого повітряна тривога почала ширитися Україною. В Повітряних силах повідомляли про ворожі БпЛА.

Згодом стало відомо, що росіяни ударили "Шахедами" по Одесі. Внаслідок падіння безпілотника виникла пожежа у житловому будинку. Одна людина загинула.

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