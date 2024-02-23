Зеленський розповів, коли закінчиться війна в Україні

Зеленський вважає, що світ неготовий до того, що лідер Російської Федерації Володимир Путін "втратить свою владу".

Війну Росії проти України вдасться швидко завершити, коли світ нарешті усвідомить справжній рівень глобальної загрози режиму Путіна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Fox News.

"Путін перетнув усі червоні лінії. Він неадекватна людина, яка загрожує усьому світові й стверджує, що зруйнує НАТО. І він спробує це зробити. Коли світ усвідомить це – у той момент війна завершиться", – сказав Зеленський.

Водночас президент України наголосив, що світова спільнота боїться змін у Росії.

"Світ, насправді, неготовий до того, що Путін може втратити свою владу. Світ боїться змін у РФ. США, європейські країни та глобальний Південь можуть вибирати", – зазначив він.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський відповів на запитання про те, коли війна в Україні може закінчитися.

"Все залежить від рівня підтримки та ефективності наших дій. В цьому і полягає перспектива. Стійкості і сили духу в нас вистачає, нам не вистачає підтримки – боєприпасів і техніки", - сказав Сирський.

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