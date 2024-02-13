Сирський відповів, коли закінчиться війна в Україні

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський відповів на питання про те, коли війна в Україні може закінчитися.
Новопризначений Головком ЗСУ Олександр Сирський назвав, чого не вистачає Україні для того, аби виграти війну проти РФ.
Про це він розповів в інтерв'ю для ZDF.
"Все залежить від рівня підтримки та ефективності наших дій. В цьому і полягає перспектива. Стійкості і сили духу в нас вистачає, нам не вистачає підтримки – боєприпасів і техніки", - сказав Сирський.
Нагадаємо, Сирський також розповів про зміну тактики української армії у війні з Росією. За його словами, ситуація на фронті в Україні нині дуже складна. Україна перейшла до оборони, аби виснажити військовий потенціал Росії.
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