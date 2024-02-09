Чи перенесе Сирський війну на територію Росії: військовий експерт пояснив

За його словами, під час комунікації безумовно будуть обговорюватися ті чи інші операції на території РФ.

Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не має мети перенести війну на територію Росії, оскільки цим питанням можуть займатися лише спецслужби.

Про це в ефірі “1+1” повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Якщо ми загально говоримо про ті чи інші дії на території ворога, його суверенній території, а не тимчасово окупованих, то це дії, які відносяться до спецслужб. Це функціонал СБУ, це функціонал ГУР МО України. Олександр Сирський безпосередньо комунікує вже як головнокомандувач з усіма цими силовими структурами”, - наголосив Олександр Коваленко.

За його словами, під час комунікації безумовно будуть обговорюватися ті чи інші операції на території РФ.

“Але якщо ми говоримо про якісь дії військового плану з використанням Сухопутних військ – навряд чи”, - підкреслив військовий оглядач.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи не заштопорить ЗСУ заміна Головнокомандувача?

Нагадаємо, що на ЗСУ чекає багато нововведень. Деякі з них уже були запроваджені, інші ще попереду, але поступово насуваються.

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