Ізраїль готує велику операцію на півдні Сектора Гази — ЗМІ

Ізраїль готується провести нову велику військову операцію у Секторі Гази, на цей раз вона проводитиметься у місті Рафах, що на півдні регіону біля кордону з Єгиптом.

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив армії надати план евакуації населення та знищення батальйонів бойовиків руху ХАМАС.

"Неможливо досягти мети війни зі знищення ХАМАСу, залишивши їх чотири батальйони в Рафаху. З іншого боку, очевидно, що масштабна операція в Рафаху вимагає евакуації мирного населення із зон бойових дій", - заявили в канцелярії прем'єра Ізраїлю.

Видання повідомляє, що наразі в районі Рафаху може перебувати 1,3 млн палестинців, які раніше евакуювалися з північної частини Сектору Гази. Велика частина лишається у наметових таборах чи притулках ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що половину населення Сектора Гази евакуювали до кордону з Єгиптом.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїльська армія за тиждень знищила третину бойовиків ХАМАС.

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