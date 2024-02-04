Голова турецької розвідки зустрівся із лідером ХАМАС: про що говорили

На зустрічі йшлося про те, що створення незалежної палестинської держави зі столицею в Єрусалимі є основою стабільності в регіоні.
У столиці Катару місті Досі голова національної розвідки (МІТ) Туреччини Ібрагім Калін зустрівся з палестинським політиком, головою політичного бюро терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїлом Ганією.
Про це повідомила турецька телерадіокомпанія TRT з посиланням на власні джерела.
Як стало відомо журналістам, на зустрічі обговорювалися обмін полоненими, припинення вогню в Секторі Гази та шляхи подолання ізраїльської блокади, через яку гуманітарна допомога для палестинців не потрапляє на територію, де ведуться бойові дії.
“На зустрічі також наголошувалося, що створення незалежної палестинської держави зі столицею в Єрусалимі є основою стабільності в регіоні”, - повідомляє TRT.
Нагадаємо, раніше Ізраїль та бойовики терористичного угруповання ХАМАС не змогли домовитися щодо посередництва в угоді про заручників. А прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не збирається виводити свої війська з Сектора Гази після закінчення операції проти ХАМАС.
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