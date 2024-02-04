Голова турецької розвідки зустрівся із лідером ХАМАС: про що говорили

На зустрічі йшлося про те, що створення незалежної палестинської держави зі столицею в Єрусалимі є основою стабільності в регіоні.

У столиці Катару місті Досі голова національної розвідки (МІТ) Туреччини Ібрагім Калін зустрівся з палестинським політиком, головою політичного бюро терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїлом Ганією.

Про це повідомила турецька телерадіокомпанія TRT з посиланням на власні джерела.

Як стало відомо журналістам, на зустрічі обговорювалися обмін полоненими, припинення вогню в Секторі Гази та шляхи подолання ізраїльської блокади, через яку гуманітарна допомога для палестинців не потрапляє на територію, де ведуться бойові дії.

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“На зустрічі також наголошувалося, що створення незалежної палестинської держави зі столицею в Єрусалимі є основою стабільності в регіоні”, - повідомляє TRT.

Нагадаємо, раніше Ізраїль та бойовики терористичного угруповання ХАМАС не змогли домовитися щодо посередництва в угоді про заручників. А прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не збирається виводити свої війська з Сектора Гази після закінчення операції проти ХАМАС.

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