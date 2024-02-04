Глава турецкой разведки встретился с лидером ХАМАС: о чем говорили

На встрече говорилось, что создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме является основой стабильности в регионе.

В столице Катара городе Дохе глава национальной разведки (МИТ) Турции Ибрагим Калин встретился с палестинским политиком, главой политического бюро террористической группировки ХАМАС Исмаилом Ганией.

Об этом сообщила турецкая телерадиокомпания TRT со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно журналистам, на встрече обсуждались обмен пленными, прекращение огня в Секторе Газа и пути преодоления израильской блокады, из-за которой гуманитарная помощь палестинцам не попадает на территорию, где ведутся боевые действия.

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"На встрече также отмечалось, что создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме является основой стабильности в регионе", — сообщает TRT.

Напомним, ранее Израиль и боевики террористической группировки ХАМАС не смогли договориться о посредничестве в соглашении о заложниках. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не собирается выводить свои войска из Сектора Газа по окончании операции против ХАМАС.

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