Израиль и ХАМАС не смогли договориться о перемирии — Reuters

Вместе с тем стороны заявили, что переговоры были "конструктивными".

Израиль и боевики террористической группировки ХАМАС не смогли договориться о посредничестве по соглашению о заложниках.

Об этом информирует Reuters.

В сообщении указывается, что переговоры между сторонами прошли по инициативе США, Египта и Катара. После переговоров в канцелярии главы правительства Израиля заявили, что они были "конструктивными", но остаются существенные пробелы.

"По-прежнему существуют значительные пробелы, которые стороны продолжат обсуждать на этой неделе на дополнительных взаимных встречах", — сказали в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Переговоры прошли в Европе, хотя конкретное место не указывается. В них принимали участие представители разведок США, Израиля, Египта, а также глава МИД Катара.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания подготовила план окончания войны в Секторе Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что ряд стран прекратили финансирование агентства ООН по делам палестинцев из-за возможной связи с ХАМАС.

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