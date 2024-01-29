Израиль и ХАМАС не смогли договориться о перемирии — Reuters

Вместе с тем стороны заявили, что переговоры были "конструктивными".
Израиль и боевики террористической группировки ХАМАС не смогли договориться о посредничестве по соглашению о заложниках.
Об этом информирует Reuters.
В сообщении указывается, что переговоры между сторонами прошли по инициативе США, Египта и Катара. После переговоров в канцелярии главы правительства Израиля заявили, что они были "конструктивными", но остаются существенные пробелы.
"По-прежнему существуют значительные пробелы, которые стороны продолжат обсуждать на этой неделе на дополнительных взаимных встречах", — сказали в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Переговоры прошли в Европе, хотя конкретное место не указывается. В них принимали участие представители разведок США, Израиля, Египта, а также глава МИД Катара.
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания подготовила план окончания войны в Секторе Газа.
Кроме того, мы ранее информировали, что ряд стран прекратили финансирование агентства ООН по делам палестинцев из-за возможной связи с ХАМАС.
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