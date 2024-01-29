Евросоюз готовится уничтожить экономику Венгрии — Financial Times

Страны Евросоюза разрабатывают план разрушения венгерской экономики, если Будапешт откажется от выделения нового пакета помощи Украине.

Об этом сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на внутренний документ ЕС.

Издание сообщает, что Брюссель планирует обрушить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность страны, что существенно навредит росту экономики Венгрии.

Издание заявляет, что если Орбан откажется от дальнейшей поддержки Украины, то страны Евросоюза заявят о полном прекращении дотаций для экономики Венгрии, что должно "напугать рынки".

Глава венгерского министерства по делам ЕС Янош Бока заявил, что ничего не слышал об этих угрозах.

В то же время, он сказал, что "Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь. Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах".

В свою очередь, представитель Совета ЕС отказался комментировать статью издания. При этом опрошенные источники во многих странах заявили изданию, что члены ЕС поддерживают такой план. В то же время, один из дипломатов заявил, что такой метод является "шантажом".

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина и Венгрия в конце января обсудят детали возможного визита Виктора Орбана в Киев.

Кроме того, мы ранее информировали, что лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкой заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае поражения Украины в войне с РФ.

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