Правительство работает над визитом Орбана в Украину — Стефанишина

Кроме того, идет обсуждение стратегических вопросов с предстоящим председательством Венгрии.

Украина и Венгрия в конце января обсудят детали возможного визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет FREEДОМ.

Стефанишина рассказала, что сейчас Украина делает все возможное для того, чтобы пойти навстречу Венгрии по поводу ее опасений по поводу соблюдения прав граждан Украины венгерского происхождения.

"Эта встреча связана с подготовкой будущего визита премьер-министра Орбана в Украину, и для нас это очень важно. Премьер-министр последний раз был в Украине в 2010 году... Поэтому для нас важно, чтобы он приехал, и, прежде всего, идет речь". о двусторонней повестке дня», — сказала Стефанишина.

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Кроме того, идет обсуждение стратегических вопросов с предстоящим председательством Венгрии.

"Они будут обсуждаться в Ужгороде, но у меня также будут дальнейшие контакты с соответствующим европейским министром. Поэтому Украина многое делает благодаря своей открытости к диалогу даже с самыми сложными партнерами, но зависящие от нас шаги мы также выполняем", — сообщила Стефанишина.

Она резюмировала, что "он играет непростую роль в принятии исторических решений для Украины".

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что снимет вето о предоставлении Украине помощи от ЕС на сумму 50 миллиардов евро.

Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан резко высказался против приема мигрантов его страной. Мол, Будапешт не допустит такого развития событий – как в других странах ЕС.