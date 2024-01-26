Уряд працює над візитом Орбана до України - Стефанішина

Крім того, триває обговорення стратегічних питань з майбутнім головуванням Угорщини.

Україна та Угорщинга наприкінці січня обговорять деталі можливого візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише FREEДОМ.

Стефанішина розповіла, що наразі Україна робть все можливе для того, щоб піти назустріч Угорщині щодо її побоювань з приводу дотримання прав громадян України угорського походження.

"Ця зустріч пов’язана з підготовкою майбутнього візиту прем’єр-міністра Орбана в Україну, й для нас це дуже важливо. Прем’єр-міністр востаннє був в Україні 2010 року… Тому для нас важливо, щоб він приїхав, й насамперед ідеться про двосторонній порядок денний”, — сказала Стефанішина.

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Крім того, триває обговорення стратегічних питань з майбутнім головуванням Угорщини.

"Вони обговорюватимуться в Ужгороді, але в мене також будуть подальші контакти з відповідним європейським міністром. Тому Україна багато чого робить завдяки своїй відкритості до діалогу навіть із найскладнішими партнерами, але кроки, які залежать від нас, ми також виконуємо", — повідомила Стефанішина.

Вона резюмувала, що “він відіграє непросту роль в ухваленні історичних рішень для України”.

Раніше очільник угорського уряду Віктор Орбан заявив, що зніме вето щодо надання Україні допомоги від ЄС на суму 50 мільярдів євро.

Крім того, пем'єр Угорщини Віктор Орбан різко висловився проти приймання мігрантів його країною. Мовляв, Будапешт не допустить такого розвитку подій - як в інших країнах ЄС