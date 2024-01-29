За прошедшие сутки на Сумщине раздалось 267 взрывов

Для обстрелов захватчики используют наземную и авиационную технику, а также БПЛА.

В течение 28 января российские захватчики произвели 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Сумская ОВА сообщает, что всего за сутки было зафиксировано 267 взрывов.

Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Свеская, Середино-Будская общины.

Хотинская община: враг избивал из минометов (37 взрывов). Кроме того, произошел сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов).

Краснопольское общество: совершена атака с помощью дрона типа «FPV» (2 взрыва) и обстрелов из минометов (2 взрыва).

Юношеское общество: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва), атаку с помощью дрона типа «FPV» (1 взрыв) и минометный обстрел (10 взрывов).

Великописаревская община: 19 мин сбросили россияне на территорию общины. Также произошли сбросы боеприпасов из БПЛА (8 взрывов) и обстрел из гранатометов СПГ (5 взрывов).

Белопольское общество: были обстрелы из миномета (8 взрывов), артиллерии (8 взрывов), РСЗО (4 взрыва), из стрелкового оружия и из автоматической пушки (150 взрывов).

Шалыгинская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.

Свеское общество: осуществлен обстрел из стрелкового оружия.

Середино-будская община: был авиационный обстрел из вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что во время российской атаки дронов было зафиксировано попадание в промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что вечером 28 января в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики объявляли воздушную тревогу.

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