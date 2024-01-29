Євросоюз готується знищити економіку Угорщини - Financial Times

Країни Євросоюзу розробляють план руйнування угорської економіки, якщо Будапешт відмовиться від виділення нового пакета допомоги Україні.

Про це інформує британська газета The Financial Times з посиланням на внутрішній документ ЄС.

Видання повідомляє, що Брюссель планує обвалити курс угорського форинта і знизити інвестиційну привабливість країни, що суттєво нашкодить зростанню економіки Угорщини.

Видання заявляє, що якщо Орбан відмовиться від подальшої підтримки України, то країни Євросоюзу заявлять про повне припинення дотацій для економіки Угорщини, що повинно "нялякати ринки".

Голова угорського міністерства у справах ЄС Янош Бока заявив, що нічого не чув про ці погрози.

Водночас він сказав, що "Угорщина не проводить зв'язок між підтримкою України та доступом до коштів ЄС і виступає проти того, щоб інші країни проводили такий зв'язок. Угорщина продовжить конструктивно брати участь у переговорах".

В свою чергу представник Ради ЄС відмовився коментувати статтю видання. При цьому, опитано джерела у багатьох країнах заявили виданню, що членів ЄС підтримують такий план. Водночас один з дипломатів заявив, що такій метод є "шантажем".

Нагадаємо, раніше віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна та Угорщина наприкінці січня обговорять деталі можливого візиту Віктора Орбана до Києва.

Крім того, ми раніше інформували, що лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкоі заявив про претензії на українське Закарпаття у разі поразки України у війні з РФ.

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