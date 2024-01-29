Ізраїль та ХАМАС не змогли домовитись про перемирʼя - Reuters

Разом з тим сторони заявили, що переговори були "конструктивними".

Ізраїль та бойовики терористичного угруповання ХАМАС не змогли домовитися щодо посередництва в угоді про заручників.

Про це інформує Reuters.

У повідомленні вказується, що переговори між сторонами відбулись за ініціативи США, Єгипту та Катару. Після переговорів у канцелярії голови уряду Ізраїля заявили, що вони були "конструктивними", але залишаються суттєві прогалини.

"Як і раніше, існують значні прогалини, які сторони продовжать обговорювати цього тижня на додаткових взаємних зустрічах", - сказали в заяві канцелярії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Переговори пройшли у Європі, хоча конкретне місце не вказується. У них брали участь представники розвідок США, Ізраїля, Єгипту, а також голова МЗС Катару.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія підготувала план закінчення війни у Секторі Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що низка країн припинила фінансування агентства ООН у справах палестинців через можливий звʼязок з ХАМАС.

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