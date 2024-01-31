Израиль больше не выведет войска из Газы — Нетаньяху

Также Израиль не будет освобождать палестинских заключенных.

Израиль не собирается выводить свои войска из Сектора Газа после окончания операции против боевиков группировки ХАМАС.

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Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Xinhua.

Он заявил, что получает много разных предложений по окончании войны в Секторе Газа, но Израиль не будет завершать военную операцию, пока не достигнет поставленных целей.

Отметим, что Израиль считает основными целями уничтожения ХАМАС, освобождения заложников и обеспечения того, чтобы Сектор газа больше никогда не представлял угрозы безопасности Израиля.

"Мы не будем выводить наши войска из Сектора Газа", – добавил премьер Израиля.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль и боевики террористической группировки ХАМАС не смогли договориться о посредничестве в соглашении о заложниках.

Кроме того, мы ранее информировали, что Евросоюз требует немедленно проверить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам.

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