Израиль больше не выведет войска из Газы — Нетаньяху

Также Израиль не будет освобождать палестинских заключенных.
Израиль не собирается выводить свои войска из Сектора Газа после окончания операции против боевиков группировки ХАМАС.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Xinhua.
Он заявил, что получает много разных предложений по окончании войны в Секторе Газа, но Израиль не будет завершать военную операцию, пока не достигнет поставленных целей.
Отметим, что Израиль считает основными целями уничтожения ХАМАС, освобождения заложников и обеспечения того, чтобы Сектор газа больше никогда не представлял угрозы безопасности Израиля.
"Мы не будем выводить наши войска из Сектора Газа", – добавил премьер Израиля.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль и боевики террористической группировки ХАМАС не смогли договориться о посредничестве в соглашении о заложниках.
Кроме того, мы ранее информировали, что Евросоюз требует немедленно проверить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам.
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