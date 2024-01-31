В Пентагоне прокомментировали передачу Украине бомб GLSDB

Сроки поставок не называются из соображений безопасности.

В министерстве обороны Соединенных Штатов заявили, что Украина получит обещанные ей бомбы GLSDB согласно ранее достигнутым договоренностям, однако точных лет не указали.

Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что сроки поставок не называются из соображений безопасности.

"Как было признано в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB в рамках наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности. Однако из соображений безопасности нашей деятельности мы не можем подтвердить конкретные сроки", — заявил представитель Минобороны США.

Кроме того, Райдер подчеркнул, что США и дальше тесно сотрудничает с Украиной и партнерами в сфере безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные могут получить от США высокоточные реактивные снаряды малого диаметра наземного базирования GLSDB.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник Байдена обсудил с главой МИД Китая российскую агрессию против Украины.

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