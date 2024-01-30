Силы обороны могут получить от США реактивные снаряды GLSDB: названа дата

Что любопытно, такого вооружения еще даже не существует в американской армии.

Украинские военные могут получить от США реактивные высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования GLSDB. Их анонсировали еще в прошлом году.

Об этом пишет Politico.

Силы обороны могут получить от США реактивные снаряды малого диаметра наземного базирования GLSDB производства компании Boeing.

Что любопытно, такого вооружения еще даже не существует в американской армии. Однако Пентагон успешно испытал новые снаряды для Украины. На поле сражения они должны появиться уже в среду.

Первая партия реактивных снарядов будет адаптирована для поражения целей на расстоянии около 150 километров.

"Это дает им (Силам обороны, - ред.) более глубокий ударный потенциал, которого они не имели, это дополняет их арсенал дальнобойного огня", - сказал американский чиновник, с которым общались журналисты издания.

Напомним, что Европа испытывает трудности с поставкой Украине обещанного миллиона артиллерийских снарядов, поскольку страны НАТО не были готовы к такому формату войны.

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