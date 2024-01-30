Военный раскрыл интересные детали тактики ВСУ на левом берегу Херсонщины

Россияне пытаются там непрерывно контратаковать, однако успехов не имеют.

ВСУ на юге пытаются объединить все плацдармы в один, чтобы отбросить войска РФ.

Об этом в эфире "Эспресо" сказал Иван Тимочко, военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Там есть несколько плацдармов, которые заняли наши войска, в частности Крынки, Казачья Лопань, Антоновский мост. Сейчас ВСУ на этом направлении пытаются объединить все плацдармы в один общий для того, чтобы отбросить по возможности позже вглубь российские войска”, – сообщил Тимочко.

По его словам, если эти плацдармы будут достаточно расширены, ВСУ планируют перебросить туда в необходимом количестве тяжелую технику и артиллерию: "ВСУ планируют расширить плацдарм не только в длину, а также в глубину, в ширину, в ряды противника".

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Россияне пытаются там непрерывно контратаковать, но даже сами российские военкоры, пророссийские аналитики – все в один голос говорят, что надежды, возложенные на генерал-полковника Михаила Теплинского, провалились, заметил военнослужащий ВСУ.

Оккупанты рассчитывали на его ударный кулак, созданный из десантных войск, который должен был наши войска сбросить в Днепр и уничтожить за часы. Теплинский не справился со своей задачей и теперь его вообще начинают называть еще одним мясником в российской армии", – добавил Тимочко.

Напомним, военные Вооруженных сил Украины продолжают работу по расширению плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщила представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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