Саша Бо пожаловалась, что вместе с двухмесячной дочкой заболела

Украинская блогерша-миллионница Саша Бо пожаловалась, что заболела вместе с двухмесячной дочкой Верой.

Неутешительными новостями знаменитость поделилась в Instagram-stories. Как рассказала Саша, она подхватила какой-то вирус, из-за которого у нее поднялась температура.

Крошечная дочь блогерши тоже заболела. Недавно Вере сделали вакцину. Вероятно, в больнице девочка подхватила ротавирус. Крошечную дочь Саши тоже мучает высокая температура.

"У нас с Верой температура. У меня вирус, в дочери после вакцины от ротавируса. У нас очень много друзей сейчас болеют", — поделилась блогерша.

Саша Бо с дочерью / Фото: instagram.com/sashaabo

К слову, сейчас Саша Бо вместе с дочкой лечится. Помогает знаменитости с уходом за двухмесячным ребенком мама, ведь у блоггрши есть немало работы, которую она должна сделать.

"Мама приехала. Я выспалась и иду приводить себя в порядок. По плану запустить еще один сбор, посетить благотворительный вечер и снять рекламу", — рассказала о своих планах блогерша.

Саша Бо с дочерью / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, недавно Саша Бо со слезами на глазах делилась, с какими проблемы столкнулась после появления третьего ребенка. Знаменитость призналась, с чем ей пришлось попрощаться.

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