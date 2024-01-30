Саша Бо поскаржилася, що разом з двомісячною донечкою захворіла

Зірка Мережі розповіла про симптоми хвороби.
Українська блогерка-мільйонниця Саша Бо поскаржилася, що захворіла разом з двомісячною донечкою Вірою.
Невтішними новинами знаменитість поділилася в Instagram-stories. Як розповіла Саша, вона підхопила якийсь вірус, через який у неї піднялася температура.
Крихітна донечка блогерки теж захворіла. Нещодавно Вірі зробили вакцину. Ймовірно, в лікарні дівчинка підхопила ротавірус. Крихітну донечку Саші теж мучить висока температура.
"У нас із Вірою температура. У мене вірус, у доці після вакцини від ротавірусу. У нас дуже багато друзів зараз хворіють", - поділилася блогерка.
До слова, нині Саша Бо разом із донечкою лікується. Допомагає знаменитості із доглядом за двомісячною дитиною мама, адже у блогерки є чимало роботи, яку вона має зробити.
"Мама приїхала. Я виспалася і йду приводити себе до ладу. По плану запустити ще один збір, відвідати благодійний вечір і зняти рекламу", - розповіла про свої плани блогерка.
Нагадаємо, нещодавно Саша Бо зі сльозами на очах ділилася, з якими проблеми зіткнулася після появи третьої дитини. Знаменитість зізналась, з чим їй довелося попрощатися.
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