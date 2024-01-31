Мэр Харькова рассказал о последствиях атаки ударных БпЛА

Пострадали три человека — все в легкой форме.
В двух многоэтажках Харькова выбиты стекла, кроме того, повреждены автомобили в результате атаки удачных беспилотников, запущенных российскими агрессорами.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"В Слободском районе в двух многоэтажках выбиты стекла — утром начнем закрывать окна всех пострадавших квартир. Есть изуродованные авто, но главное, что нет погибших", — написал он.
По словам мэра Харькова, пострадали три человека — все в легкой форме.
"Есть очередной пример того, что российский агрессор бьет по жилым кварталам, туда, где нет никакой военной инфраструктуры. Терроризм в чистом виде", — подчеркнул Терехов.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Днепропетровщину БПЛА и артиллерией.
Кроме того, ранее информировали, что российская армия обстреляла Зноб-Новгородскую общину в Сумской области. В результате удара двое мужчин и одна женщина погибли.
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