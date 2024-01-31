Мер Харкова розповів про наслідки атаки ударних БпЛА

У двох багатоповерхівках Харкова вибито шибки, окрім того, пошкоджено автомобілі внаслідок атаки уданих безпілотників, запущених російськими агресорами.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"У Слобідському районі у двох багатоповерхівках вибиті шибки — зранку почнемо закривати вікна усіх постраждалих квартир. Є понівечені авто, але головне, що немає загиблих", - написав він.

За словами мера Харкова, постраждали троє людей — всі у легкій формі.

"Маємо черговий приклад того, що російський агресор бʼє по житлових кварталах, туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді", - наголосив Терехов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували Дніпропетровщину БпЛА і артилерією.

Крім того, ми раніше інформували, що російська армія обстріляла Зноб-Новгородську громаду в Сумській області. Внаслідок удару двоє чоловіків та одна жінка загинули.

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