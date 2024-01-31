Ізраїль більше не виведе війська з Гази — Нетаньяху

Також Ізраїль не буде звільняти палестинських вʼязнів.

Ізраїль не збирається виводити свої війська з Сектора Гази після закінчення операції проти бойовиків угруповання ХАМАС.

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Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, інформує Xinhua.

Він заявив, що отримує багато різних пропозицій щодо закінчення війни у Секторі Гази, але Ізраїль не буде завершувати військову операцію, поки не досягне поставлених цілей.

Зазначимо, що Ізраїль вважає основними цілями знищення ХАМАС, звільнення заручників та забезпечення того, щоб Сектор гази більше ніколи не становив загрози для безпеки Ізраїлю.

"Ми не будемо виводити наші війська з Сектора Гази", - додав прем'єр Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль та бойовики терористичного угруповання ХАМАС не змогли домовитися щодо посередництва в угоді про заручників.

Крім того, ми раніше інформували, що Євросоюз вимагає негайно перевірити Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям.

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