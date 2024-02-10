Арахамія заявив про ризики прориву фронту у разі зриву мобілізації

Якщо проведення мобілізації буде зірвано, то може загрожувати проривом фронту, оскільки деякі бригади вже втратили до 60% особового складу.

Про це в етері "1+1" заявив голова фракції “Слуги народу” в парламенті Давид Арахамія.

Він зазначив, що військові на фронті потребують поповнення, щоб стримувати ворога.

"Ми всі розуміємо, що є все ж таки питання некомплектності бригад. Є бригади, в яких, на жаль, є вже 60% некомплекту. Давайте просто тоді покинемо хлопців на передовій, давайте нікого не чіпати, там хлопці самі хай розбираються. Так не буде. Тоді можуть бути ризики прориву фронту, може все трапитися. Тому ми маємо це зробити, просто зробити в найменш складний спосіб", - сказав він.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування та соцпідтримки (ТЦК) працювати цілодобово, щоб позбутися розриву з подіями на фронті.

Крім того, ми раніше інформували, що багатодітний 37-річний батько з Рівного вмовляв територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) мобілізувати його.

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