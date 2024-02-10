Росія запустила по Україні кілька груп ударних БпЛА — ПС

Групи БпЛА були зафіксовані на півдні країни.
Російські загарбники в ніч проти 10 лютого запустили по Україні кілька груп ударних БпЛА.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Військові повідомили, що БпЛА заходять з Чорного моря в Кілійський район, Одеської області, курс західний та може змінюватися. Також є безпілотник з Чорного моря в Татарбунарському районі, курс північно-східний вздовж узбережжя у напрямку Одеси.
Пізніше у Повітряних силах повідомили про нову групу ворожих безпілотників.
"Нова група ударних ворожих БпЛА з Чорного моря рухається західним курсом у напрямку Татарбунарського району", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізно ввечері 9 лютого російські окупанти знову атакували Харків.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни шукають майбутніх операторів дронів на тимчасово окупованих територіях України.
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