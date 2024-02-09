Харків знову під ударами РФ — подробиці від Терехова

Пізно ввечері 9 лютого російські окупанти знову атакували Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Харків під ворожими ударами. У місті серія вибухів. “Шахеди”. Під ударом цивільна інфраструктура”, — зазначив Терехов.

В Харківській ОВА повідомили, що окупанти завдали ударів “Шахедами” по Харкову та Великому Бурлуку: “У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура. У Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний обʼєкт — кафе. На зараз — без постраждалих”.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії рано вранці 7 лютого завдали удару по Харкову ракетами С-300 — зафіксовані влучання у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Легкі ушкодження отримала 52-річна жінка.

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