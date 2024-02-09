Харьков снова под ударами РФ — подробности от Терехова

Поздним вечером 9 февраля российские кафиры снова атаковали Харьков.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Харьков под вражескими ударами. В городе есть серия взрывов. "Шахеды". Под ударом гражданская инфраструктура”, — отметил Терехов.

В Харьковской ОВА сообщили, что кафиры нанесли удары «Шахедами» по Харькову и Большому Бурлуку: «В Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке оккупанты также попали в гражданский объект — кафе. Сейчас — без пострадавших”.

Напомним, оккупационные войска России ранним утром 7 февраля нанесли удар по Харькову ракетами С-300 — зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Легкие повреждения получила 52-летняя женщина.

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