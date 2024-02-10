У Верховній Раді натякнули на перестановки в Кабміні

У парламенті вважають, що сектор, який займається економікою, підприємництвом – він на місці.

В українському уряді можуть відбутись деякі перестановки, які будуть стосуватися внутрішньої політики та економіки.

Також читайте Звільнення Залужного і призначення Сирського: як відреагували у США та ЄС

Про це в ефірі "1+1" заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.



"Можуть бути якісь наступні кроки і кадрові зокрема, які будуть стосуватися внутрішньої політики, економіки, але давайте не забувати, що в нас три виконуючих обв'язки міністра (мова йде про очільників Мінспорту, Мінкульт та Мінветеранів, – ред.). Як мінімум, їх призначити. Має хтось з'явитись відповідальний за боротьбу з Карлсоном, "Малишом" і всією цією "гоп-компанією", яка нас крушить в тік-токах і телеграмах", - сказав він.



Він також наголосив, що необхідно затвердити міністра ветеранів, бо в умовах війни зараз це дуже важлива посада, і що їм не обов'язково може бути нинішній тимчасовий керівник.



"Поки що, мені здається, що сектор, який займається економікою, підприємництвом – він на місці, тобто Свириденко (перший віце-прем'єр — міністр економіки, – ред.), міністр фінансів – точно на місці", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів дав право Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації.

Крім того, ми раніше інформували, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності незалежних держав.

Читайте також: