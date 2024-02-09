В Україні будуть унікальні види військ: що відомо про це

У складі ЗСУ зʼявляться Сили безпілотних систем. Такий указ цього тижня підписав президент Володимир Зеленський.

Навіщо нам створювати новий рід військ? Які в нього будуть завдання - про це у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Радіонової.

Дрони на фронті дуже важливі - вони уражають окупантів та рятують життя воїнів ЗСУ. Морські дрони змінили ситуацію в Чорному морі.

"Все це сьогодні реальність. Ось ця така роботизована війна, вона перейшла з фільмів, з фантастики в нашу буденність", - каже Максим Жорін.

Дрони ЗСУ

В Україні створили справжню армію дронів і перші у світі ударні роти БпЛА. Дуже ефективні на передовій. Із червня 2023 до січня 2024 року вони уразили понад 14 тисяч цілей. Це підрозділи в складі Збройних сил, які працюють за новою доктриною та з новим підходом до менеджменту — переконують Мінцифрі, яка опікується проєктом "Армія дронів".

Україна має дві сотні компаній, що будують дрони, а 67 зразків БпЛА отримують контракти від держави. Ще у 2022 році їх було всього 7. Торік вироблено й закуплено в 100 разів більше дронів, ніж у 22-му. Тоді держава виділила історичний бюджет на дрони — 40 мільярдів гривень. У планах на цей рік — мільйон FPV-дронів та сотні інших видів безпілотників. І створення в ЗСУ окремого роду військ. Зі своїм командуванням, підрозділами й високотехнологічною зброєю — роботами та дронами.

Дрони ЗСУ

"І це буде підрозділ, у якого мислення зовсім по-іншому дивиться на рішення задач. Тому що ми розуміємо, що є розповсюдження радіохвиль. Як може літати БПЛА під РЕБом, як обійти той РЕБ, як зробити прорив протиповітряної оборони РФ", - каже експерт Анатолій Храпчинський

Командир-дронщик з третьої штурмової на псевдо "Абдула", на рахунку в якого та його хлопців десятки знищених дронами ворожих цілей: від російських вояків і до танків та багатомільйонних станцій РЕБу - створення окремих сил теж підтримує.

Від українських виробників дронів ТСН теж почула схвальне так. Головне, щоб керували новими силами професіонали — каже Андрій Фіалковський, директор компанії, що з 2016 виготовляє БПЛА для ЗСУ.

Важливо для виробників зараз – це постійний діалог з представниками держави, прогнозованість закупівель на достатньо довгий період часу - не квартал, а рік-півтора, бо доставка в Україну деяких комплектуючих, які дуже важливі для створення висококваліфікованих дронів займає інколи півроку.

Ініціатор створення нового окремого роду військ в нашій армії — Мінцифра. Та її очільник Мийхало Федорів – поки деталі розкривати не поспішає .

Якими будуть нові сили ЗСУ має розробити Кабмін й затвердити РНБО. Серед задач від президента - створення спецпідрозділів, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей та найкращих спеціалістів у цю сферу.

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Нагадаємо, в жовтні минулого року Служба успішно атакувала дронами Афіпський НПЗ, на якому виготовляли мільйони тонн авіаційного пального для ворожих літаків.

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