В Верховной Раде намекнули на перестановки в Кабмине

В украинском правительстве могут произойти некоторые перестановки, касающиеся внутренней политики и экономики.

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Об этом в эфире " 1+1 " заявил первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко.



"Могут быть какие-то следующие шаги и кадровые в частности, которые будут касаться внутренней политики, экономики, но давайте не забывать, что у нас три исполняющих обязанности министра (речь идет о главах Минспорта, Минкульт и Минветеранов, – ред.). Как минимум, их назначить.Должен кто-то явиться ответственным за борьбу с Карлсоном, "Малышом" и всей этой "гоп-компанией", которая нас ломает в тик-токах и телеграммах", — сказал он.



Он также подчеркнул, что необходимо утвердить министра ветеранов, потому что в условиях войны сейчас это очень важная должность и что им не обязательно может быть нынешний временный руководитель.



"Пока мне кажется, что сектор, который занимается экономикой, предпринимательством — он на месте, то есть Свириденко (первый вице-премьер — министр экономики, — ред.), министр финансов — точно на месте", — заявил Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров предоставил право Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки работать круглосуточно во время проведения мобилизации.

Кроме того, мы ранее информировали, что Кабинет министров принял решение о выходе Украины еще из трех международных соглашений с государствами-участниками Содружества независимых государств.

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