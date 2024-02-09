ТЦК в Україні працюватимуть цілодобово

Кабінет міністрів дав право Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, ТЦК зможуть цілодобово:

розглядати справи про адмінправопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Нагадаємо, нещодавно у ТЦК Києва заявили, що не можуть силоміць затримувати військовозобов'язаних, бо, відповідно до законодавства, таких повноважень у працівників військкоматів немає.