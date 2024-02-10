Росіяни вдарили по Харкову дронами: кількість загиблих стрімко зросла

Загинуло троє дітей.
Пізно ввечері 9 лютого російські окупаційні війська атакували Харків безпілотниками. Станом на 07:00 суботи,10 лютого, відомо про сімох загиблих.
Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"На жаль, кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи. Серед них троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців", - йдеться у повідомленні.
Тим часом керівник поліції Харківщини Тимошко поінформував, що внаслідок ударів БпЛА повністю вигоріло 14 домоволодінь.
"Рятувальники продовжують гасіння, поліція на місці: охорона території, встановлення кількості мешканців до пожежі, огляд місць події, відбір зразків ДНК. Роботи тривають, тому кількість постраждалих, на жаль, може збільшитись", - наголосив він.
Нагадаємо, від 21:24 до 23:17 на Харківщині лунала тривога, пов'язана із ворожими безпілотниками. Харків знову опинився під ударами РФ. У місті сталася серія вибухів.
За словами міського голови Ігоря Терехова, загарбники вдарили безпілотниками Shahed по АЗС, внаслідок чого загорілися житлові будинки.Так, у Харкові внаслідок ворожого обстрілу горить 14 будинків.