Росіяни вдарили по Харкову дронами: кількість загиблих стрімко зросла

Пізно ввечері 9 лютого російські окупаційні війська атакували Харків безпілотниками. Станом на 07:00 суботи,10 лютого, відомо про сімох загиблих.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На жаль, кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи. Серед них троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців", - йдеться у повідомленні.

Тим часом керівник поліції Харківщини Тимошко поінформував, що внаслідок ударів БпЛА повністю вигоріло 14 домоволодінь.

"Рятувальники продовжують гасіння, поліція на місці: охорона території, встановлення кількості мешканців до пожежі, огляд місць події, відбір зразків ДНК. Роботи тривають, тому кількість постраждалих, на жаль, може збільшитись", - наголосив він.

Нагадаємо, від 21:24 до 23:17 на Харківщині лунала тривога, пов'язана із ворожими безпілотниками. Харків знову опинився під ударами РФ. У місті сталася серія вибухів.

За словами міського голови Ігоря Терехова, загарбники вдарили безпілотниками Shahed по АЗС, внаслідок чого загорілися житлові будинки.Так, у Харкові внаслідок ворожого обстрілу горить 14 будинків.

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