Россия запустила по Украине несколько групп ударных БпЛА — ПС

Группы БПЛА были зафиксированы на юге страны.

Российские захватчики в ночь на 10 февраля запустили по Украине несколько групп ударных БпЛА.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщили, что БПЛА заходят с Черного моря в Килийский район, Одесской области, курс западный и может меняться. Также беспилотник с Черного моря в Татарбунарском районе, курс северо-восточный вдоль побережья в направлении Одессы.

Позже в Воздушных силах сообщили о новой группе вражеских беспилотников.

"Новая группа ударных вражеских БПЛА из Черного моря движется по западному курсу в направлении Татарбунарского района", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что поздно вечером 9 февраля российские кафиры снова атаковали Харьков.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ищут будущих операторов дронов на временно оккупированных территориях Украины.

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