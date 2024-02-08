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В Винницкой обломки сбитых "Шахедов" наделали беды

В Винницкой обломки сбитых "Шахедов" наделали беды

Обломки "Шахеда"/Иллюстративное фото

На одном из инфраструктурных объектов области загорелся пожар.

В Винницкой области в ночь на 8 февраля упали обломки сбитых дронов "Шахед", в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Этой ночью в Винницкой обломками сбитых БпЛА вызван пожар на одном из инфраструктурных объектов. Огонь удалось локализовать", – говорится в заявлении Борзова.

Он добавил, что чрезвычайники завершают работы по ликвидации пожара.

Обошлось без пострадавших.

"Спасибо Силам обороны и всем службам области за оперативность и слаженность в работе", – резюмировал глава ОВА.

Напомним, ночью российские войска атаковали Украину 17 беспилотниками. Силы ПВО сбили часть вражеских целей в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей.

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