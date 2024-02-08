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Спецоперация "Говерла": бойцы ССО взяли в плен российских десантников

Спецоперация "Говерла": бойцы ССО взяли в плен российских десантников

Бойцы захватили опорный пункт противника / Фото: Associated Press

Украинским защитникам удалось улучшить свои тактические позиции.

На одном из участков фронта бойцы Сил специальных операций совершили сверхсложную спецоперацию. Над планированием операции работали длительное время.

Об этом сообщила пресс-служба ССО.

"Целью операции был захват опорного пункта противника на господствующей высоте. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев", — говорится в сообщении.

"Под прикрытием средств огневой поддержки, РЭБ и БПЛА операторы выдвинулись для проведения специальных действий. Благодаря слаженной и профессиональной работе операторов ССО противник был выбит из опорного пункта, а два горе-десантника противника были захвачены в плен", — добавили в ведомстве.

Напомним, в Черном море Силы спецопераций взорвали важный объект РФ. Операторы 73 морского центра ССО провели сверхсложную и эффективную операцию в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма, молниеносно сработав в зоне потенциального поражения противника.

Бойцы ССО выбили российских десантников с господствующей высоты

Бойцы ССО выбили российских десантников с господствующей высоты

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