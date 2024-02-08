Спецоперация "Говерла": бойцы ССО взяли в плен российских десантников

На одном из участков фронта бойцы Сил специальных операций совершили сверхсложную спецоперацию. Над планированием операции работали длительное время.

Об этом сообщила пресс-служба ССО.

"Целью операции был захват опорного пункта противника на господствующей высоте. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев", — говорится в сообщении.

"Под прикрытием средств огневой поддержки, РЭБ и БПЛА операторы выдвинулись для проведения специальных действий. Благодаря слаженной и профессиональной работе операторов ССО противник был выбит из опорного пункта, а два горе-десантника противника были захвачены в плен", — добавили в ведомстве.

Напомним, в Черном море Силы спецопераций взорвали важный объект РФ. Операторы 73 морского центра ССО провели сверхсложную и эффективную операцию в Черном море у побережья временно оккупированного Крыма, молниеносно сработав в зоне потенциального поражения противника.

Бойцы ССО выбили российских десантников с господствующей высоты

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