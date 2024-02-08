РФ атаковала жилые кварталы Херсонщины: есть раненые

За сутки враг выпустил по области 233 снаряда.

Российские войска 60 раз обстреляли Херсонскую область в течение 7 февраля, попав в жилые кварталы населенных пунктов.

Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил 8 февраля.

За прошедшие сутки оккупанты устроили по Херсонщине 60 обстрелов, выпустив 233 снаряда. Враг применил артиллерию, минометы, РСЗО, танки, беспилотники и авиацию.

Сам Херсон захватчики обстреляли, выпустив 33 снаряда.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области.

В результате обстрелов были ранены три человека.

Напомним, оккупанты в ночь на 8 февраля снова атаковали Украину, запустив 17 ударных беспилотников. Часть из них сбили силы ПВО.

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