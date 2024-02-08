Враг активизировался на некоторых направлениях фронта – Генштаб

В Украине на фронте на протяжении суток произошло 92 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении защитники отбили три атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак оккупантов неподалеку от Ивановского и Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отразили две атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складам боеприпасов противника.

Напомним, издание Forbes сообщило, что по сравнению с 2022-2023 годами нынешние потери российской военной техники на фронте резко выросли. Это грозит тем, что уже через полгода у оккупантов может закончиться техника.

Читайте также: