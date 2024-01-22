Сводка Генштаба: основные события на фронте за сутки

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток, 22 января, на фронте произошло 53 боевых столкновения. Всего враг нанес 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 28 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Россияне активно применяют авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производят штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Гранов, Григоровка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 50 населенных пунктов.

На Купянском направлении отбиты 4 атаки у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Песчаного Харьковской области и Новоегоровки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15-ти населенных пунктов.

На Лиманском направлении отражена атака врага в районе Тернов Донецкой области и еще 4 атаки неподалеку от Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Раздолевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении отражены 7 атак вблизи Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Клищиевка, Белая Гора, Майорское Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Авдеевском направлении отражены 9 атак оккупантов в районах Степного, Авдеевки и еще 5 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 16 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районе Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении отражена атака врага неподалеку от Роботино Запорожской области, где оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Украинский военный на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника испытал областной центр Херсонской области, районы населенных пунктов Шляхово, Берислав, Антоновка Херсонской области и Солончаки, Черноморка Николаевской области. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Ивановка, Понятовка, Янтарное, Берегово Херсонской области.

Плацдарм на левом берегу

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 1 безуспешный штурм позиций украинских войск.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника.

Ранее сообщалось, что потери РФ под Авдеевкой в десять раз больше, чем в ВСУ.

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