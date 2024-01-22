Потери РФ под Авдеевкой в десять раз больше, чем в ВСУ: подсчеты Oryx

Соотношение потерь врага и украинских защитников на фронте "сумасшедшее".

Подтвержденные потери российских войск под Авдеевкой более чем в 10 раз превышают потери Сил обороны Украины, что демонстрирует несостоятельность военного руководства оккупантов.

Об этом аналитик группы Oryx Naalsio сообщил в Сети 22 января.

По словам аналитика, соотношение российских и украинских потерь на фронте "сумасшедшее и свидетельствует о всей несостоятельности военного руководства РФ".

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Так, с начала своего наступления на Авдеевку российские оккупанты потеряли 531 единицу военной техники. В то же время, украинские войска потеряли всего 43 единицы.

Что касается боевых бронированных машин, то российские захватчики потеряли 293 единицы, в ВСУ – всего 14.

Также в районе Авдеевки войска РФ потеряли 169 танков, в то время как украинские бойцы остались без 20 танков.

Заметим, что зарегистрированные в Oryx потери были получены только на основе визуальных подтверждений по фото и видео.

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Потери украинских войск в районе Авдеевки на 19 января 2024 года/Статистика: Oryx

Напомним, по словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, за четыре месяца наступательных действий под Авдеевкой оккупанты потеряли почти столько же людей, как СССР в десятилетней войне в Афганистане.

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