Потери РФ под Авдеевкой в десять раз больше, чем в ВСУ: подсчеты Oryx

Соотношение потерь врага и украинских защитников на фронте "сумасшедшее".
Подтвержденные потери российских войск под Авдеевкой более чем в 10 раз превышают потери Сил обороны Украины, что демонстрирует несостоятельность военного руководства оккупантов.
Об этом аналитик группы Oryx Naalsio сообщил в Сети 22 января.
По словам аналитика, соотношение российских и украинских потерь на фронте "сумасшедшее и свидетельствует о всей несостоятельности военного руководства РФ".
Так, с начала своего наступления на Авдеевку российские оккупанты потеряли 531 единицу военной техники. В то же время, украинские войска потеряли всего 43 единицы.
Что касается боевых бронированных машин, то российские захватчики потеряли 293 единицы, в ВСУ – всего 14.
Также в районе Авдеевки войска РФ потеряли 169 танков, в то время как украинские бойцы остались без 20 танков.
Заметим, что зарегистрированные в Oryx потери были получены только на основе визуальных подтверждений по фото и видео.
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Напомним, по словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, за четыре месяца наступательных действий под Авдеевкой оккупанты потеряли почти столько же людей, как СССР в десятилетней войне в Афганистане.
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