ВСУ дали хорошей порки врагу на фронте: какие потери РФ

Украинские войска ликвидировали на фронте еще 830 российских оккупантов в течение суток 21 января, а также уничтожили десятки единиц вражеского вооружения и военной техники.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 22 января.

Потери России на 22 января с начала полномасштабной войны против Украины составляют около 376 860 военных убитыми и ранеными.

Потери РФ на 22 января 2024 года

Общие боевые потери врага ориентировочно составляют:

личный состав – около 376 860 (+830) человек,

танки ‒ 6192 (+11),

боевые бронированные машины ‒ 11489 (+23),

артиллерийские системы – 8896 (+21),

РСЗО – 968 (+0),

средства ПВО – 657 (+2),

самолеты – 331 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6961 (+25),

крылатые ракеты ‒ 1819 (+1),

корабли/катера ‒ 23 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 11891 (+29),

специальная техника ‒ 1397 (+5)

Потери РФ на 22 января 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что за четыре месяца наступательных действий под Авдеевкой российские войска потеряли почти столько же людей, как СССР в десятилетней войне в Афганистане.

Читайте также: