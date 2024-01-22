Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ дали хорошей порки врагу на фронте: какие потери РФ

ВСУ дали хорошей порки врагу на фронте: какие потери РФ

Фото разбитой позиции врага / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В частности, Силы обороны Украины уничтожили 23 бронемашины и 21 артиллерийскую систему российских захватчиков.

Украинские войска ликвидировали на фронте еще 830 российских оккупантов в течение суток 21 января, а также уничтожили десятки единиц вражеского вооружения и военной техники.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 22 января.

Потери России на 22 января с начала полномасштабной войны против Украины составляют около 376 860 военных убитыми и ранеными.

Потери РФ на 22 января 2024 года

Общие боевые потери врага ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 376 860 (+830) человек,
  • танки ‒ 6192 (+11),
  • боевые бронированные машины ‒ 11489 (+23),
  • артиллерийские системы – 8896 (+21),
  • РСЗО – 968 (+0),
  • средства ПВО – 657 (+2),
  • самолеты – 331 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6961 (+25),
  • крылатые ракеты ‒ 1819 (+1),
  • корабли/катера ‒ 23 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 11891 (+29),
  • специальная техника ‒ 1397 (+5)
Потери РФ на 22 января 2024 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери РФ на 22 января 2024 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что за четыре месяца наступательных действий под Авдеевкой российские войска потеряли почти столько же людей, как СССР в десятилетней войне в Афганистане.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация