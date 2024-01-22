ВСУ дали хорошей порки врагу на фронте: какие потери РФ

В частности, Силы обороны Украины уничтожили 23 бронемашины и 21 артиллерийскую систему российских захватчиков.
Украинские войска ликвидировали на фронте еще 830 российских оккупантов в течение суток 21 января, а также уничтожили десятки единиц вражеского вооружения и военной техники.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил 22 января.
Потери России на 22 января с начала полномасштабной войны против Украины составляют около 376 860 военных убитыми и ранеными.
Потери РФ на 22 января 2024 года
Общие боевые потери врага ориентировочно составляют:
- личный состав – около 376 860 (+830) человек,
- танки ‒ 6192 (+11),
- боевые бронированные машины ‒ 11489 (+23),
- артиллерийские системы – 8896 (+21),
- РСЗО – 968 (+0),
- средства ПВО – 657 (+2),
- самолеты – 331 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6961 (+25),
- крылатые ракеты ‒ 1819 (+1),
- корабли/катера ‒ 23 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 11891 (+29),
- специальная техника ‒ 1397 (+5)
К слову, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что за четыре месяца наступательных действий под Авдеевкой российские войска потеряли почти столько же людей, как СССР в десятилетней войне в Афганистане.
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