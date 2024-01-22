Россия ночью ударила по Украине "Шахедами": сколько беспилотников сбила ПВО

В ночь на 22 января 2024 года враг атаковал 8-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск – РФ.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

Все восемь "шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

"Держим небо! Вместе – к победе!", — говорится в сообщении.

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В свою очередь Силы обороны юга сообщают, что очередная ночная дроновая атака врага была направлена с восточного побережья Азовского моря по юго-восточным и центральным областям Украины.

"Силами подразделений противовоздушной обороны юга в течение почти трех часов напряженной боевой работы было уничтожено 5 БпЛА типа "Shahed-131/136" - по 2 в Херсонской и Николаевской и 1 в Кировоградской области. Попаданий, разрушений и пострадавших среди мирного населения нет", – говорится. в сообщении.

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