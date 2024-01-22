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Втрати РФ під Авдіївкою вдесятеро більші, ніж у ЗСУ: підрахунки Oryx

Втрати РФ під Авдіївкою вдесятеро більші, ніж у ЗСУ: підрахунки Oryx

Знищений російський танк / Фото: Getty Images

Співвідношення втрат ворога та українських захисників на фронті "божевільне".

Підтверджені втрати російських військ під Авдіївкою в понад 10 разів переважають втрати Сил оборони України, що демонструє неспроможність військового керівництва окупантів.

Про це аналітик групи Oryx Naalsio повідомив у Мережі 22 січня.

За словами аналітика, співвідношення російських та українськи втрат на фронті "божевільне та свідчить про всю неспроможність військового керівництва РФ".

Так, від початку свого наступу на Авдіївку російські окупанти втратили 531 одиницю військової техніки. Водночас українські війська втратили усього 43 одиниці.

Щодо бойових броньованих машин, то російські загарбники втратили 293 одиниці, в ЗСУ – лише 14.

Також у районі Авдіївки війська РФ втратили 169 танків, тоді як українські бійці залишилися без 20 танків.

Зауважимо, що зареєстровані в Oryx втрати були отримані лише на основі візуальних підтверджень з фото та відео.

Читайте провідні новини дня:

Втрати російських військ у районі Авдіївки на 19 січня 2024 року / Статистика: Oryx / ©
Втрати російських військ у районі Авдіївки на 19 січня 2024 року / Статистика: Oryx
Втрати українських військ у районі Авдіївки на 19 січня 2024 року / Статистика: Oryx / ©
Втрати українських військ у районі Авдіївки на 19 січня 2024 року / Статистика: Oryx

Нагадаємо, за словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, протягом чотирьох місяців наступальних дій під Авдіївкою окупанти втратили майже стільки ж людей, як СРСР у десятирічній війні в Афганістані.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Авдіївка, росіяни прорвались до міста, що відбувається зараз

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