Втрати РФ під Авдіївкою вдесятеро більші, ніж у ЗСУ: підрахунки Oryx

Співвідношення втрат ворога та українських захисників на фронті "божевільне".

Підтверджені втрати російських військ під Авдіївкою в понад 10 разів переважають втрати Сил оборони України, що демонструє неспроможність військового керівництва окупантів.

Про це аналітик групи Oryx Naalsio повідомив у Мережі 22 січня.

За словами аналітика, співвідношення російських та українськи втрат на фронті "божевільне та свідчить про всю неспроможність військового керівництва РФ".

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Так, від початку свого наступу на Авдіївку російські окупанти втратили 531 одиницю військової техніки. Водночас українські війська втратили усього 43 одиниці.

Щодо бойових броньованих машин, то російські загарбники втратили 293 одиниці, в ЗСУ – лише 14.

Також у районі Авдіївки війська РФ втратили 169 танків, тоді як українські бійці залишилися без 20 танків.

Зауважимо, що зареєстровані в Oryx втрати були отримані лише на основі візуальних підтверджень з фото та відео.

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Втрати російських військ у районі Авдіївки на 19 січня 2024 року / Статистика: Oryx

Втрати українських військ у районі Авдіївки на 19 січня 2024 року / Статистика: Oryx

Нагадаємо, за словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, протягом чотирьох місяців наступальних дій під Авдіївкою окупанти втратили майже стільки ж людей, як СРСР у десятирічній війні в Афганістані.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Авдіївка, росіяни прорвались до міста, що відбувається зараз

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