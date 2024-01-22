Шпигував за літаками: агента ФСБ на Дніпропетровщині засудили до 15 років

Шпигун навіть облаштував "спостережний пункт" у вікні власної квартири на п’ятому поверсі.

На Дніпропетровщині до 15 років ув’язнення засуджено місцеіого мешканця, який передавав співробітнику ФСБ дані про рух української авіації.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

44-річного чоловіка завербував співробітник ФСБ через проросійські Телеграм-канали.

Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків ЗСУ та намагався встановити їх класифікацію і розташування аеродромів.

Також він "полював" за локаціями логістичних шляхів, якими здійснюють постачання зброї та боєприпасів на фронт.

Щоб слідкувати за переміщенням військової техніки Сил оборони, шпигун облаштував "спостережний пункт" у вікні власної квартири на п’ятому поверсі. Крім того, він обіцяв залучити поплічників до збору розвідувальної інформації на користь РФ.

За кожне виконане завдання ФСБ перераховувала на банківську картку свого агента грошову винагороду.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації на території регіону у травні 2023 року.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.