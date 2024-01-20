Буданов заявив про великі втрати росіян в Авдіївці

Втім, розвідник точні цифр не називає.

Втрати загарбницької російської армії в районі Авдіївки Донецької області останніми тижнями значно зросли.

Про це заявив у коментарі Financial Times керівник української військової розвідки Кирило Буданов.

Видання пише, що за оцінками американської розвідки, від початку наступу під Авдіївкою в жовтні 2023-го росіяни втратили понад 13 тис. осіб і 220 бойових машин. Втім, наголошує головний розвідник, за останні тижні ці цифри значно зросли. Втім, він не може назвати точну кількість.

"Україна займала сильну оборонну позицію навколо промислового міста, де розташований великий коксохімічний завод", - сказав він.

Бої в Авдіївці

Аналітики ISW заявляють, що біля міста росіяни втрачають багато бронетехніки, але просуваються. За три дні росіяни втратили 41 одиницю бронетехніки.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький каже, що головна мета російських окупантів - це перерізання дороги й оточення Авдіївки. Натомість українські Збройні сили відстоюють свої позиції на Авдіївському напрямку.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що Росія провалила початковий план захоплення Авдіївки. Він зазначив, що російські штурми та атаки, які продовжуються, можуть бути спробами досягти успіху в інших місцях.

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