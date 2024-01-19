Росія планує "великий наступ": FT про терміни та нові цілі Кремля

Російська окупаційна армія може планувати великомасштабний наступ в Україні вже цього літа. Метою Москви може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на українських силовиків.

Автор видання наголошують, що Кремль не відкидає і ще одну спробу захоплення Харкова чи навіть Києва. Адже, за оцінками американської розвідки, кінцева мета диктатора РФ Володимира Путіна залишається незмінною - захоплення країни та підпорядкування народу.

Це пояснює, чому Росія продовжує свої наступальні операції на сході України на кількох напрямках. Зокрема, навколо Авдіївки та в напрямку Лиману на Донеччині, а також біля Куп’янська Харківської області.

Автори статті пишуть, що протягом останніх місяців Росія отримала підтримку завдяки постачанню артилерійських снарядів і ракет із Північної Кореї, а також збільшення виробництва зброї та боєприпасів. Зазначається, що це поставило окупантів у кращу позицію, ніж вони були після послаблення в битві за Бахмут 2023-го.

У матеріалі також йдеться про те, що Україна після невдалого літнього контрнаступу змінює тактику і переходить до "активної оборони". За словами неназваного західного чиновника, ця стратегія передбачає не тільки утримання оборонних ліній, але пошук слабких місць у супротивника в поєднанні з дальніми повітряними ударами. Саме це й дозволить ЗСУ наростити свою силу цього року і підготуватися до 2025-го, коли контрнаступ матиме більше шансів.

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Наголошується, що перехід до такої стратегії підтримують найсильніші союзники України. Зокрема, у Міністерство оборони Естонії опублікувало звіт, у якому говориться, що Україні слід перейти до "стратегічної оборони", щоб дати країні та її союзникам час для створення промислової бази, підготовки резервів, збільшення живої сили та потужностей по виробництву артилерії для відновлення наступальної кампанії 2025-го.

Крім того, на такому підході наполягають і у Вашингтоні: стратегія утримання території та одночасного пошуку слабких місць у російській обороні, щоб використовувати їх, коли з’явиться така можливість.

Нагадаємо, раніше ISW назвав дати "нового наступу РФ". Нібито він повинен відбутися "приблизно між 12 січня і 2 лютого".

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