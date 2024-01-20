У Міноборони розповіли, як має закінчитися війна з РФ

Результатом війни агресорки Росії проти України має стати відмова Кремля від ядерної зброї. Крім того, не обійдеться і без діалогу Києва і Москви.

Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Він наголошує, що всі війни у світі закінчуються переговорами. Саме тому зіткнення РФ та України не має стати винятком. Що більше - під час підписання будь-якого документа з росіянами країна-агресорка має відмовитися від ядерної зброї.

"Будуть підписані угоди - з одного боку коаліцією держав, які підтримують Україну, та Росією з іншого боку. І цей документ має містити пункт про відмову Росії від ядерної зброї, тому що ця держава - загроза миру", - наголосив представник українського Міноборони.

За словами Гаврилюка, нинішня війна має закінчитись поверненням усіх українських територій. Втім, необхідно буде створити механізми, за яких РФ не нападе знову.

Нагадаємо,речник Кремля Дмитро Пєсков зробив чергову заяву про "мирні" переговори з Україною. З його слів, "обговорення миру в Україні без РФ не має сенсу".

Крім того, президент-диктатор РФ Володимир Путін цинічно прокоментував відмову України від переговорів. Мовляв, Москва . була готова о діалогу, але приїхав Борис Джонсон і переконав Україну не йти на цей крок.

Читайте також: